Campionato Regionale Enduro | il 27 la terza prova a San Salvatore Telesino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – Tutto pronto per ladelCampania diche si terrà il 27 giugno a San. L’attesa da parte degli appassionati è tanta per le due prove che si terranno nel territorio. Partenza dal campo sportivo e nel terreno adiacente ci sarà l’test, mentre, in prossimità del distributore Sud Petroli ci sarà il Cross testspeciale. Organizzazione capillare da parte ...