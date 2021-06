Campania, De Luca firma l’ordinanza: mascherine e movida, cosa cambia (Di venerdì 25 giugno 2021) Regione Campania, il presidente De Luca ha firmato l’ordinanza che regola l’uso delle mascherine all’aperto e la vendita serale di alcolici. Campania, l’ordinanza per l’estateRegione Campania, ordinanza firmata. Il presidente Vincenzo De Luca ha pubblicato l’ordinanza che contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Ecco quanto si legge: dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: è fatto divieto di vendita con asporto di bevande ... Leggi su vesuvius (Di venerdì 25 giugno 2021) Regione, il presidente Dehatoche regola l’uso delleall’aperto e la vendita serale di alcolici.per l’estateRegione, ordinanzata. Il presidente Vincenzo Deha pubblicatoche contiene disposizioni e raccomandazioni in materia di contrasto e prevenzione del contagio da Covid-19. Ecco quanto si legge: dalle ore 22,00 e fino alle ore 6,00: è fatto divieto di vendita con asporto di bevande ...

Advertising

Agenzia_Ansa : In Campania resta obbligatorio l'uso delle mascherine all'aperto 'in ogni situazione in cui non possa essere garant… - SkyTG24 : Covid Campania, la diretta di De Luca: 'A Napoli poca adesione vaccini, gravi rischi' - MediasetTgcom24 : Campania, De Luca: 'Obbligo di mascherina all'aperto fino 31 luglio' #coronavirus - AConsulado : RT @mattinodinapoli: Mascherine obbligatorie all'aperto in Campania, De Luca firma l'ordinanza: «E divieto di vendita e consumo di alcolici… - MarcoDema2 : RT @antonellaa262: Covid 19 in Campania: Allarme per la carenza di forniture di vaccino. Nuova ordinanza: mascherina ancora all’aperto e di… -