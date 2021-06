Camarda Fantamadi: il ragazzo maliano morto per il caldo mentre lavorava nei campi (Di venerdì 25 giugno 2021) Camarda Fantamadi è morto a 27 anni, mentre tornava a casa dopo ore di lavoro sotto al sole nei campi. Un ragazzo maliano, arrivato fino in Puglia alla ricerca di una nuova vita, e che invece quella vita l’ha persa, lavorando per pochi euro, raccogliendo frutta e verdura. L’ennesima tragedia. “Speravamo di non dover commentare più eventi così tragici, dopo la terribile estate in cui perse la vita Paola Clemente e assieme a lei altri operai agricoli, stroncati da un malore nel corso di giornate di lavoro esposti per ore al caldo torrido. Invece ogni anno ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021)a 27 anni,tornava a casa dopo ore di lavoro sotto al sole nei. Un, arrivato fino in Puglia alla ricerca di una nuova vita, e che invece quella vita l’ha persa, lavorando per pochi euro, raccogliendo frutta e verdura. L’ennesima tragedia. “Speravamo di non dover commentare più eventi così tragici, dopo la terribile estate in cui perse la vita Paola Clemente e assieme a lei altri operai agricoli, stroncati da un malore nel corso di giornate di lavoro esposti per ore altorrido. Invece ogni anno ...

