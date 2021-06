Cam | Sam e Zan

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 26 giugno 2021) Una volta, incontrando Umberto Bossi che ce l’aveva coi terroni, Luciano De Crescenzo gli disse: «quanto è grande la differenza tra sudisti e nordisti: quando i tuoi antenati celtici ancora si dipingevano la faccia, i miei erano già froci.» Dobbiamo dedurne -come prevedibilmente fece il Senatùr- che De Crescenzo era ricchione? No. allo scrittore napoletano le femmine piacevano assai e finché gli resse la pompa correva appresso alle gonnelle come un vispo satirello. Ma davanti al celodurismo razzista di Bossi, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.