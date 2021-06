Caldo record in Italia: battute le temperature dell'estate 2003. Pericolo temporali di calore al nord (Di venerdì 25 giugno 2021) L'Italia si appresta a vivere un weekend di fuoco . Il Caldo record di questo fine settimana porterà a spazzare via il record dell' estate 2003 , ricordata da tutti come una delle più calde di sempre. ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 giugno 2021) L'si appresta a vivere un weekend di fuoco . Ildi questo fine settimana porterà a spazzare via il, ricordata da tutti come unae più calde di sempre. ...

Advertising

leggoit : Caldo record in Italia: battute le temperature dell'estate 2003. Pericolo temporali di calore al nord - peppesava : RT @Ragusanews: Sicilia, caldo record: uva bruciata dal sole VIDEO - Ragusanews : Sicilia, caldo record: uva bruciata dal sole VIDEO - FederAnziani_FA : RT @FederAnziani: ?? Per combattere un caldo record, da bollino rosso, è necessario seguire alcune semplici ma fondamentali regole. ?Ecco i… - FederAnziani : ?? Per combattere un caldo record, da bollino rosso, è necessario seguire alcune semplici ma fondamentali regole. ?… -