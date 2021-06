Calciomercato Verona | ufficiale | Danzi al Cittadella

Advertising

tabellamercatob : Secondo affare #Calciomercato #SerieB odierno Rinforzo per il centrocampo del #Cittadella E' il classe '99 Andrea… - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Verona, anche la Lazio interessata a Lovato - sscalcionapoli1 : Sky – Tramonta Zaccagni? Il giocatore piaceva, ma al Verona nessuna offerta - marcolucidi2016 : - milansette : Milan-Zaccagni: c'è l'ok del giocatore al trasferimento, ma il Verona non fa sconti #acmilan #rossoneri -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Verona

Corriere dello Sport.it

Ad annunciare il trasferimento di Danzi, che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile scaligero, è stato il club gialloblù con questo comunicato ufficiale: " HellasFC comunica di aver ...Complesse, invece, le operazioni riguardanti il portiere del Cagliari Alessio Cragno e l'esterno delDarko Lazovic, per entrambi l'arrivo in biancoceleste vale 16 volte la posta.VERONA - Altro trasferimento per il centrocampista del Verona Andrea Danzi, stavolta a titolo definitivo. Dopo il rientro alla base dal prestito all'Ascoli, infatti, per il classe 1999 c'è una nuova a ...VERONA - Il Verona saluta Andrea Danzi. Il centrocampista classe 1999, in prestito all'Ascoli la scorsa stagione, è stato ceduto al Cittadella a titolo definitivo. Ad annunciare il trasferimento di Da ...