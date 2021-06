Calciomercato Serie C, Piacenza: ufficiale Parisi (Di venerdì 25 giugno 2021) Piacenza - "Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto di durata biennale con il giocatore Tino Parisi. Classe 1995, Parisi è un terzino duttile che copre altresì ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 giugno 2021)- "Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto di durata biennale con il giocatore Tino. Classe 1995,è un terzino duttile che copre altresì ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, Locatelli e il 'peso' della contropartita: in tre per il Sassuolo #calciomercato - sportli26181512 : Calciomercato Serie C, Piacenza: ufficiale Parisi: Il difensore arriva dal Livorno: ha fimato un biennale… - yuxin_jiao : RT @Gazzetta_it: Lazzari, tre settimane fa il primo contatto con l'Inter: la situazione #calciomercato - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Lazzari, tre settimane fa il primo contatto con l'Inter: la situazione #calciomercato - Ali__77Mm : RT @Gazzetta_it: Lazzari, tre settimane fa il primo contatto con l'Inter: la situazione #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Piacenza: ufficiale Parisi PIACENZA - "Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto di durata biennale con il giocatore Tino Parisi. Classe 1995, Parisi è un terzino duttile che copre altresì ...

Radrizzani: 'Formulata offerta per la Salernitana, ma Lotito non risponde' ... non alto, sul mercato seppure, ed è giusto dirlo, hanno con grande merito conquistato la promozione in serie A. Basti pensare che la stessa società granata ci ha messo a conoscenza del fatto che l'...

Calciomercato Serie C, Pro Patria: contratto biennale per Nicco Corriere dello Sport.it Balotelli cerca squadra: l’esaltante numero in ascensore | VIDEO Mario Balotelli è in cerca di una nuova squadra. Tra pochi giorni scadrà infatti il contratto con il Monza: intanto posta video in ascensore.

Roberto Venturato si prepara a dire addio al Cittadella: pronto già il sostituto, le ultime di SerieBnews.com Roberto Venturato si prepara a dire addio al Cittadella: pronto già il sostituto, le ultime di SerieBnews.com. Roberto Venturato ©Getty images. Dopo sei anni alla guida del Citt ...

PIACENZA - "Piacenza Calcio 1919 è lieta di comunicare di aver sottoscritto un contratto di durata biennale con il giocatore Tino Parisi. Classe 1995, Parisi è un terzino duttile che copre altresì ...... non alto, sul mercato seppure, ed è giusto dirlo, hanno con grande merito conquistato la promozione inA. Basti pensare che la stessa società granata ci ha messo a conoscenza del fatto che l'...Mario Balotelli è in cerca di una nuova squadra. Tra pochi giorni scadrà infatti il contratto con il Monza: intanto posta video in ascensore.Roberto Venturato si prepara a dire addio al Cittadella: pronto già il sostituto, le ultime di SerieBnews.com. Roberto Venturato ©Getty images. Dopo sei anni alla guida del Citt ...