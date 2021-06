Calciomercato Milan – Pressing per Zaccagni | la richiesta del Verona

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, al #Milan piace #Damsgaard della #Sampdoria ?? - DiMarzio : Le ultime sul #calciomercato del #Milan - DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - ferrante_pie : RT @la_rossonera: ???? Oltre il #Milan anche il Barcellona avrebbe messo gli occhi su #Damsgaard, ma anche club inglesi come Tottenham e We… - sportli26181512 : Sky - Milan, cresce la fiducia per Tonali: i rossoneri sperano di definire tutto nelle prossime ore: Secondo quanto… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Pianeta Milan

Commenta per primo Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport ile l'Inter hanno messo nel mirino il portiere brasiliano ex - Juve e Fiorentina Neto , oggi al Barcellona , per affidargli il ruolo di secondo portiere.... sulla ricerca del dopo Calhanoglu dele tante altre trattative che coinvolgono l'Inter e le altre big di Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al ...Il procuratore di Kaio Jorge chiede cifre molto alte per far firmare l'attaccante brasiliano con una squadra di Serie A. Napoli e Juventus interessate.Milan, un grande ex tecnico rossonero esprime il suo parere nei confronti del nuovo portiere Mike Maignan: tutti i dettagli ...