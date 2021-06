Calciomercato Juventus, cavallo di ritorno per Allegri | Arriva con lo scambio! (Di venerdì 25 giugno 2021) Massimiliano Allegri, nuovo allenatore della Juventus, potrebbe riabbracciare Emre Can, centrocampista tedesco che ha lasciato la Vecchia Signora dopo l’addio del livornese Inizia ad entrare nel vivo il Calciomercato della… L'articolo Calciomercato Juventus, cavallo di ritorno per Allegri Arriva con lo scambio! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 25 giugno 2021) Massimiliano, nuovo allenatore della, potrebbe riabbracciare Emre Can, centrocampista tedesco che ha lasciato la Vecchia Signora dopo l’addio del livornese Inizia ad entrare nel vivo ildella… L'articolodipercon loè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato #Roma, idea #Demiral in difesa: la #Juventus chiede 40 milioni di euro - Gazzetta_it : Juve, Locatelli e il 'peso' della contropartita: in tre per il Sassuolo #calciomercato - SkySport : Roma, idea Demiral: la Juventus chiede 40 milioni #SkyCalciomercato #Roma #Demiral #Juventus - gilnar76 : Bonucci: «Wembley emozionante. ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - ReTwitStorm_ita : #Calciomercato #Juventus, per #Koulibaly #Serve un #Sacrificio | #Scambio più cash! -