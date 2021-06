Calano i ricoveri | il coronavirus allenta la presa sulla Sardegna

Advertising

webecodibergamo : I dati di oggi in Lombardia - TgrRai : COVID19, 753nuovi casi in 24 ore (ieri) con 192.541 tamponi (188.191 ieri). L’indice di positività scende allo 0,4%… - silvermelluso : RT @lucarango88: ??#Piemonte #Covid_19 #25giugno Nessun decesso. 35 casi su 3.948 tamponi molecolari (0,89% positivi); 101 i guariti. Neg… - verdeocchio : RT @lucarango88: ??#Piemonte #Covid_19 #25giugno Nessun decesso. 35 casi su 3.948 tamponi molecolari (0,89% positivi); 101 i guariti. Neg… - lucarango88 : ??#Piemonte #Covid_19 #25giugno Nessun decesso. 35 casi su 3.948 tamponi molecolari (0,89% positivi); 101 i guari… -

Ultime Notizie dalla rete : Calano ricoveri

Agenzia ANSA

In calo il tasso di positività al Covid in Italia alla luce del nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute oggi, venerdì 25 giugno 2021: è sceso allo 0,4%. Sono 753 i nuovi contagiati a ...I tamponi processati sono 192.541.ordinari ( - 128) e terapie intensive ( - 22). L'Rt nazionale resta stabile 0,69 ma continua costante la riduzione dell'incidenza che scende ancora a 11 casi ogni 100 mila abitanti. Il ...Calano i ricoverati in terapia intensiva: sono 63 (-2) mentre i pazienti negli altri reparti sono 298 (-23). CALABRIA – Sono 39 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 giugno in Calabria, secondo i ...Milano, 25 giu. (LaPresse) - Continuano a calare i pazienti in ospedale per Covid in Italia: -22 le persone in terapia intensiva rispetto a ieri per un totale ...