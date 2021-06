Burioni: 'Decisivo vaccinare tutti e in fretta' (Di venerdì 25 giugno 2021) La soluzione è semplice nella teoria quanto dura da applicare: vaccinare rapidamente quante più persone possibili è la mossa che potrebbe rivelarsi decisiva contro la pandemia secondo il virologo ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 giugno 2021) La soluzione è semplice nella teoria quanto dura da applicare:rapidamente quante più persone possibili è la mossa che potrebbe rivelarsi decisiva contro la pandemia secondo il virologo ...

Burioni: "Decisivo vaccinare tutti e in fretta" Globalist.it Burioni: "Decisivo vaccinare tutti e in fretta" Il virologo in una lettera pubblicata su Nature Medicine insieme allo scienziato statunitense Eric Topol si dice cautamente ottimista per la possibile evoluzione del virus ...

MASCHERINA VIA DAL 28 GIUGNO/ Al governo restano 3 sfide per fermare le varianti Dal 28 giugno stop all’obbligo della mascherina all’aperto. Ora il governo deve accelerare le vaccinazioni piene e rafforzare tracciamento e sequenziamento ...

