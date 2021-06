Brindisi | bracciante muore dopo 4 ore nei campi sotto il sole Il sindaco vieta il lavoro agricolo dalle 12 alle 16

(Di venerdì 25 giugno 2021) Camara Fantamadi era undi 27 anni originario del Mali. Giovedì 24 giugno, il suo corpo senza vita è stato trovato nelle campagne di Tuturano, frazione di, da un automobilista di passaggio. Secondo quanto trapela da fonti giudiziarie, il ragazzo aveva lavorato almeno quattro ore nella campagnana, ed è morto in seguito a un malore causato dal caldo e dalla stanchezza.la richiesta della famiglia, il pm ha disposto la restituzione della salma e la polizia locale ha contattato il fratello per iniziare le indagini. Stando a quanto riferisce Drissa Kone, la rappresentante della comunità ...

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa a firma del Capo Gruppo Lega in Consiglio Comunale Ercole saponaro sulla richiesta al sindaco di firmare ordinanza che vieti i lavori sui campi nelle ore di ...Il povero Camara Fantamadi era arrivato ada soli tre giorni con la prospettiva di avere ... Purtroppo, la giovane vita del poveroè stata stroncata dalla dura fatica e dal caldo ...