BOOM! Ciacci ha talmente detto addio alla tv che ha appena fatto il provino per il GF VIP (Di venerdì 25 giugno 2021) Giovanni Ciacci Speravamo che, per una volta, le dichiarazioni di Giovanni Ciacci trovassero un qualche riscontro nella realtà. E invece siamo costretti a smentirlo nuovamente. Questa volta ci duole parecchio perchè dobbiamo smentire una lieta novella: il suo ritiro dalla TV. Lo stylist, infatti, aveva dato proprio questa mattina il suo addio alla tv. Certo, qualcuno non si sarà nemmeno accorto della sua presenza nonostante l’ego smisurato, ma “basta, mi sono rotto! Non mi vedrete mai più in televisione”, ha dichiarato alla Volpe nell’ultima puntata di Ogni Mattina. Ma Giovanni ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 25 giugno 2021) GiovanniSperavamo che, per una volta, le dichiarazioni di Giovannitrovassero un qualche riscontro nella realtà. E invece siamo costretti a smentirlo nuovamente. Questa volta ci duole parecchio perchè dobbiamo smentire una lieta novella: il suo ritiro dTV. Lo stylist, infatti, aveva dato proprio questa mattina il suotv. Certo, qualcuno non si sarà nemmeno accorto della sua presenza nonostante l’ego smisurato, ma “basta, mi sono rotto! Non mi vedrete mai più in televisione”, ha dichiaratoVolpe nell’ultima puntata di Ogni Mattina. Ma Giovanni ...

Ultime Notizie dalla rete : BOOM Ciacci 'Vedo le buche e cado, strascichi Covid'/ Giovanni Ciacci: 'Ho la nebbia al cervello' 'Per fortuna ho fatto le visite, io ringrazio Mediaset - ha sottolineato Ciacci - . Pensa se mi fosse capitato all'Isola, magari mentre mi buttavo dall'elicottero e boom. Un appello a chi ci segue da ...

Roberta Beta e la blefaroplastica/ "Ho aspettato 15 anni, non ho più mio sguardo ma?" Con la pandemia da Covid c'è stato un vero e proprio boom di ritocchi estetici da parte degli italiani con un aumento del 20%. A parlarne è la ...estetico e del miglioramento anche se Giovanni Ciacci ha ...

