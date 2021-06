Bonucci | “Rispettiamo l’Austria Pronti ad essere anche brutti | sporchi e cattivi se necessario”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 25 giugno 2021) Leonardo, difensore della Nazionale e della Juventus, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia degli ottavi di Wembley contro: Sull’inginocchiarsi“Quando torniamo in hotel, decidiamo tutti insieme. Come dovevamo fare prima di Italia-Galles, decideremo cosa fare domani”.Sulla vigilia“E’ una vigilia come le altre, è una gara importante, contro una squadra difficile da affrontare. C’è un bel clima”.Sul, i suoi giocatori. Hanno capacità e freschezza per fare una grande partita. Siamoper fare il nostro calcio”.Sull’Italia ...