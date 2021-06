Bollettino Veneto oggi: contagi, morti e guariti di venerdì 25 giugno (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Bollettino dell’emergenza Coronavirus del Veneto aggiornato a venerdì 25 giugno 2021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione Veneto, uno dei territori più colpiti dalla seconda ondata dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi a morti, contagi e ricoverati sul territorio. Nella giornata di oggi si registrano 35 nuovi contagi, 0 morti, 11 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 61 (+2) ricoverati negli altri reparti. Gli attualmente ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) Ildell’emergenza Coronavirus delaggiornato a252021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica della Regione, uno dei territori più colpiti dalla seconda ondata dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 35 nuovi, 0, 11 (-1) ricoverati in terapia intensiva, 61 (+2) ricoverati negli altri reparti. Gli attualmente ...

