Bollettino Covid oggi: i contagi in Italia del 25 giugno. Dati Coronavirus dalle regioni (Di venerdì 25 giugno 2021) Attesa per il Bollettino di oggi del ministero della Salute sull'andamento dei contagi di Coronavirus in Italia . L'indice di trasmissibilità Rt nazionale è stabile a 0.69 : tutte le regioni e le ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Attesa per ildidel ministero della Salute sull'andamento deidiin. L'indice di trasmissibilità Rt nazionale è stabile a 0.69 : tutte lee le ...

Advertising

QuiNewsValdera : In Valdera un nuovo positivo - ivl24_it : Covid (25Giu21) | Bollettino BASILICATA: 8 positivi, 47 guariti e nessun decesso - rietin_vetrina : Bollettino Covid 25 giugno, ASL: “Ancora zero nuovi casi nel Reatino. Cinque i guariti” - TgrRaiVeneto : Non ci sono stati decessi per Covid nelle ultime 24 ore. Buone notizie dal bollettino regionale. In Veneto procede… - songase975 : Bollettino Covid del 24 giugno #cronaca #COVID #salute #VaccinoAntiCovid #vaccini -