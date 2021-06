Bollettino Covid-19 di oggi 25 giugno | il punto sui contagi

(Di venerdì 25 giugno 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto ilgiornaliero contenente i dati relativi al-19. IlsuiPubblicato ilgiornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi al-19 sono stati 753, su un totale di 192.541 tamponi effettuati. Diminuiscono rispetto ai giorni successivi i ricoveri (-128),–22 i nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Ildiriporta 56 vittime del virus. I guariti nelle scorse 24 ore ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "Vaccini anti- 19" sul sito del governo. Qui tutti i bollettini del 2021, qui quelli del 2020. Qui le notizie della ...Continua il calo dei contagi, secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss. Ieri vertice tra il Cts e il ministero della Salute per lavorare a un aumento del tracciamento specifico contro la ...Sono 753 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 56 morti. CALABRIA – Sono 39 i nuovi ...Il bollettino Covid di oggi giovedì 24 giugno 2021: Sono 753 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ...