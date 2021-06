Bollettino Coronavirus di Venerdì 25 Giugno 2021, rapporto positivi/tamponi allo 0,39% (Di venerdì 25 giugno 2021) In data 25 Giugno l’incremento nazionale dei casi è +0,01% (ieri +0,01%) con 4.256.451 contagiati totali, 4.068.798 dimissioni/guarigioni (+2.769) e 127.418 deceduti (+56; dei quali 21 della Regioni Puglia non comunicati tra marzo e maggio); 60.235 infezioni in corso (-2.074). Ricoverati con sintomi -128 (1.899); terapie intensive -22 (306) con 8 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 192.541 tamponi totali (ieri 188.191) di cui 71.542 molecolari (ieri 82.676) e 115.999 test rapidi (ieri 105.515) con 42.411 casi testati (ieri 11.429); 753 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 25 giugno 2021) In data 25l’incremento nazionale dei casi è +0,01% (ieri +0,01%) con 4.256.451 contagiati totali, 4.068.798 dimissioni/guarigioni (+2.769) e 127.418 deceduti (+56; dei quali 21 della Regioni Puglia non comunicati tra marzo e maggio); 60.235 infezioni in corso (-2.074). Ricoverati con sintomi -128 (1.899); terapie intensive -22 (306) con 8 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 192.541totali (ieri 188.191) di cui 71.542 molecolari (ieri 82.676) e 115.999 test rapidi (ieri 105.515) con 42.411 casi testati (ieri 11.429); 753(target 4.311);...

Advertising

RaiNews : I dati sul #coronavirus oggi in Italia - Corriere : In Italia 753 nuovi casi e 56 morti. Tasso di positività allo 0,4% - Corriere : In Italia 753 nuovi casi e 56 morti. Tasso di positività allo 0,4% - Alessandria24C : Italia - #Coronavirus, scende il tasso di positività. 5 nuovi casi in provincia - NewSicilia : +++#BOLLETTINO #CORONAVIRUS #ITALIA+++ Ecco l'aggiornamento sulla #pandemia nel nostro Paese #Newsicilia -