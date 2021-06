“Black lives matter”, dalla Nazionale schiaffo a Letta. “Azzurri” in piedi nel match contro l’Austria (Di venerdì 25 giugno 2021) La Nazionale italiana non si inginocchierà in campo prima del match con l’Austria, che la imiterà. L’undici azzurro ne ha parlato ieri a Coverciano e questa è la decisione assunta. Lo conferma anche la circostanza che nessuna comunicazione in senso opposto è pervenuta all’Uefa. E il termine è scaduto ieri. Nessun inginocchiamento in omaggio al Black lives matter, dunque. E non per insensibilità verso il tema del razzismo (ci mancherebbe), ma per riaffermare l’autonomia dello sport dalla politica. Una puntualizzazione necessaria dopo le parole («una brutta scena, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 giugno 2021) Laitaliana non si inginocchierà in campo prima delcon, che la imiterà. L’undici azzurro ne ha parlato ieri a Coverciano e questa è la decisione assunta. Lo conferma anche la circostanza che nessuna comunicazione in senso opposto è pervenuta all’Uefa. E il termine è scaduto ieri. Nessun inginocchiamento in omaggio al, dunque. E non per insensibilità verso il tema del razzismo (ci mancherebbe), ma per riaffermare l’autonomia dello sportpolitica. Una puntualizzazione necessaria dopo le parole («una brutta scena, ...

