Bimbo ritrovato | i genitori non sono indagati La mamma rivela | «Ecco perché aveva i sandali…»

Non risultano indagati i genitori di Nicola Tanturli, il Bimbo ritrovato vivo mercoledì 23 giugno nei boschi di Palazzuolo sul Senio (Firenze), nell'Alto Mugello, dove era scomparso per 36 ore. In base agli elementi finora raccolti, apprende l'Adnkronos da fonti investigative, al momento non sarebbero state mosse contestazioni di carattere penale nei confronti del padre, Leonardo Tanturli, e della madre, Giuseppina Paladino. Bimbo ritrovato, le indagini della Procura Gli accertamenti ordinati dalla Procura di Firenze sono stati delegati ai carabinieri della compagnia di ...

