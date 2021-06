'Best of ME', nuovo disco per Emma Marrone con i 21 brani più significativi della sua carriera (Di venerdì 25 giugno 2021) ... con contenuti disponibili in Italia, Gran Bretagna e già dai prossimi mesi anche negli altri paesi Europei, gli utenti dovranno registrarsi gratuitamente al sito https://www.itsart.tv/it/ . Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 25 giugno 2021) ... con contenuti disponibili in Italia, Gran Bretagna e già dai prossimi mesi anche negli altri paesi Europei, gli utenti dovranno registrarsi gratuitamente al sito https://www.itsart.tv/it/ . Il ...

Advertising

BiancaBerry88 : RT @LaGazzettaWeb: Best of ME, fuori il nuovo progetto discografico di @MarroneEmma, con 21 brani tra i più significativi della sua carrier… - LaGazzettaWeb : Best of ME, fuori il nuovo progetto discografico di @MarroneEmma, con 21 brani tra i più significativi della sua ca… - FrequenzaIT : Da oggi, venerdì 25 giugno, è disponibile in digitale, in formato CD e VINILE, “Best of ME” , il nuovo progetto dis… - vocidicitta : Nuovo articolo: Trieste, aggredito da un cane in stazione mentre aspetta il treno - dallaAallaZip : Esce oggi il nuovo album di @MarroneEmma e si intitola Best of me. #EmmaMarrone #BestOfMe -