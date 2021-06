Belgio | Courtois punge Ronaldo | «Sempre lo stesso rispetto a sette anni fa»

(Di venerdì 25 giugno 2021)Cristianoin vista della sfida degli ottavi di finale trae Portogallo. Le sue parole Intervenuto in conferenza stampa, Thibautha parlato così di Cristianoin vista diPortogallo. Ecco le sue dichiarazioni. «Abbiamo un piano per fermare il Portogallo, loro non sono solo Cristiano. Cristiano è il capocannoniere degli Europei ed è un ottimo giocatore, ovviamente. Penso però che, a differenza mia, oggi sialogiocatore che era quando io ero ...

Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa, Thibaut, portiere del, ha dichiarato: 'Cristiano Ronaldo è il capocannoniere degli Europei ed è un ottimo giocatore, ovviamente. Ma penso che a differenza mia lui sia lo stesso giocatore di ...Le probabili formazioni di- Portogallo(3 - 4 - 2 - 1):; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku. Allenatore: ...Belgio, Courtois punge Ronaldo a due giorni dallo scontro col Portogallo: "Lui è rimasto lo stesso, io mi sono evoluto" ...Il portiere del Belgio Thibaut Courtois, lancia una stoccata a Cristiano Ronaldo in conferenza stampa: "Abbiamo un piano per fermare il Portogallo, i lusitano non sono solo Cristiano Ronaldo - ...