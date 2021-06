Beautiful puntate America: Brooke sciocca tutti e smaschera Quinn (Di venerdì 25 giugno 2021) Beautiful Le ultime anticipazioni Americane confermano: la Logan riuscirà a vendicarsi della designer di gioielli durante un evento speciale, creando non poco imbarazzo Pubblicato su 25 Giugno 2021 Ebbene sì, le indiscrezioni sembrano essere reali: Brooke è pronta a smascherare Quinn di fronte a tutti! Le anticipazioni Americane di Beautiful rivelano che sarà proprio la Logan a rivelare a Eric la verità sul tradimento della Fuller. Quest’ultima, per chi non lo sapesse, si lascia andare alla passione con Carter. I due deludono, dunque, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021)Le ultime anticipazionine confermano: la Logan riuscirà a vendicarsi della designer di gioielli durante un evento speciale, creando non poco imbarazzo Pubblicato su 25 Giugno 2021 Ebbene sì, le indiscrezioni sembrano essere reali:è pronta aredi fronte a! Le anticipazionine dirivelano che sarà proprio la Logan a rivelare a Eric la verità sul tradimento della Fuller. Quest’ultima, per chi non lo sapesse, si lascia andare alla passione con Carter. I due deludono, dunque, ...

