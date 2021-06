Beautiful, anticipazioni americane: il destino di Quinn nelle mani di Brooke (Di venerdì 25 giugno 2021) La vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo e Brooke Logan avrà finalmente la possibilità di rivalersi su Quinn Fuller e su tutti i torti che le ha fatto. Le anticipazioni americane di Beautiful, infatti, segnalano novità eclatanti per quanto concerne il rapporto di Eric e sua moglie dopo il lunghissimo periodo di crisi che attraverseranno. Il Forrester, infatti, quando scoprirà che Quinn ha tramato nel peggiore dei modi per separare per sempre Brooke e Ridge per spingere lo stilista tra le braccia dell'amica Shauna, prenderà le distanze da ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 25 giugno 2021) La vendetta, si sa, è un piatto che va servito freddo eLogan avrà finalmente la possibilità di rivalersi suFuller e su tutti i torti che le ha fatto. Ledi, infatti, segnalano novità eclatanti per quanto concerne il rapporto di Eric e sua moglie dopo il lunghissimo periodo di crisi che attraverseranno. Il Forrester, infatti, quando scoprirà cheha tramato nel peggiore dei modi per separare per sempree Ridge per spingere lo stilista tra le braccia dell'amica Shauna, prenderà le distanze da ...

Advertising

silviabadblood_ : RT @TwBeautiful: Katie non riesce a perdonare Bill e Brooke, Quinn spinge Ridge verso la sua amica, Shauna riceve una visita a sorpresa: #T… - TwBeautiful : Katie non riesce a perdonare Bill e Brooke, Quinn spinge Ridge verso la sua amica, Shauna riceve una visita a sorpr… - infoitcultura : Beautiful anticipazioni: Shauna si fa da parte e lascia Ridge , Quinn mette in atto la sua vendetta - infoitcultura : “Beautiful”, le anticipazioni: Ridge corre tra le braccia di Shauna - redazionetvsoap : #BraveAndBeautiful I primi intrighi della nuova soap, ecco le #anticipazioni -