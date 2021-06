Basket | Zeljko Obradovic | c’è il ritorno al Partizan dopo trent’anni

(Di venerdì 25 giugno 2021)alle origini per“Zelimir”. L’allenatore considerato, non certo a torto, tra i più grandi d’Europa negli ultimi cinque lustri va di nuovo ad allenare nella sua Serbia a 28 anni e una situazione geopolitica completamente diversa di distanza dall’ultima volta. Sarà ilBelgrado il club nel quale,un anno sabbatico, il nove volte vincitore dell’Eurolega siederà in panchina. Il, peraltro, è il club che ha dato ale maggiori fortune come giocatore, portandolo anche verso la selezione nazionale jugoslava con cui conquistò ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Zeljko Obradovic, tra gli allenatori più vincenti e rinomati d'Europa nella storia, torna al Partizan Belgr… - supportersmagaz : Zeljko Obradovic ha siglato un accordo triennale con @PartizanBC che ha già allenato dal 1991 al 1993. Quasi trent'… - STnews365 : Zeljko Obradovic torna a casa: c'è la firma col Partizan Belgrado. Dopo un anno di stop il tecnico serbo torna in p… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Zeljko

...Fortitudo Bologna) ma in quella notte di Istanbul avrebbe scritto una pagina indelebile del... Tra i compagni di squadra di Djordjevic: Sasha Danilovic,Rebraca, Nikola Loncar. L'...Melli ha già lavorato con Trinchieri al Bamberg , dov è letteralmente esploso prima di trasferirsi al Fenerbahçe conObradovic, e al Bayern ritroverebbe anche il vecchio gm dello stesso ...Ritorno alle origini per Zeljko "Zelimir" Obradovic. L'allenatore considerato, non certo a torto, tra i più grandi d'Europa negli ultimi cinque lustri va di nuovo ad allenare nella sua Serbia a 28 ann ...Dopo un anno di stop, Zeljko Obradovic è pronto a tornare. Come anticipato da MozzartSport, Obradovic ha siglato un accordo triennale con il club serbo, che ha già allenato dal 1991 ...