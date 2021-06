Basket: nasce l'associazione no profit L.i.b.a. Italia, Legends International Association (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Dopo una vita trascorsa a saltare, tirare a canestro, e a rincorrere la palla a spicchi, abbiamo pensato fosse giunto il momento di saldare il nostro debito di riconoscenza nei confronti del Basket mettendoci a disposizione dei giovani. Insieme ad alcune leggende del Basket Europeo abbiamo così deciso di costituire un'associazione in grado di promuovere la pallacanestro soprattutto nelle scuole per consentire ai giovani, attraverso una pratica sportiva etica, di realizzare le proprie potenzialità divertendosi ed emancipandosi". Lo si legge su un comunicato della Liba. "L'associazione Liba ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Roma, 25 giu. (Adnkronos) - "Dopo una vita trascorsa a saltare, tirare a canestro, e a rincorrere la palla a spicchi, abbiamo pensato fosse giunto il momento di saldare il nostro debito di riconoscenza nei confronti delmettendoci a disposizione dei giovani. Insieme ad alcune leggende delEuropeo abbiamo così deciso di costituire un'in grado di promuovere la pallacanestro soprattutto nelle scuole per consentire ai giovani, attraverso una pratica sportiva etica, di realizzare le proprie potenzialità divertendosi ed emancipandosi". Lo si legge su un comunicato della Liba. "L'Liba ...

Advertising

TV7Benevento : Basket: nasce l'associazione no profit L.i.b.a. Italia, Legends International Association... - AlguerIT : SARDEGNA Nasce la Nazionale sarda di basket - TuttoQuaNews : RT @varesenews: Minibasket e progetti per il settore giovanile: nasce Basket School Cavaria con Premezzo - varesenews : Minibasket e progetti per il settore giovanile: nasce Basket School Cavaria con Premezzo - CentotrentunoC : #Basket ?? La @FinsSardigna aggiunge una nuova selezione e lavora per formare lo staff delle squadre maschile e fe… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket nasce Aiello: 'Il mio messaggio di libertà in questa estate tutta da ballare' ... come nasce questo brano? Nasce tutto da un rif di chitarra... poi mentre scrivevo questa canzone è ... non potrei mai giocare a basket perché non sono nato alto, sono uno che scrive canzoni e ogni ...

"Il Comune ti coinvolge" e i progetti vincitori ... è un festival che nasce dal coinvolgimento attivo di giovani sotto i 35 anni che immaginano, ... grazie anche all'appoggio del Comune di Arezzo, ci permetterà di rendere il basket di strada e la nuova ...

Basket: nasce l'associazione no profit Liba Italia, Legends International Association Metro Basket: nasce l’associazione no profit L.i.b.a. Italia, Legends International Association Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Dopo una vita trascorsa a saltare, tirare a canestro, e a rincorrere la palla a spicchi, abbiamo pensato fosse giunto il momento di saldare il nostro debito di riconoscenz ...

Siena, la pallacanestro arriva a Grand Bassam con ‘Coast to Costa’ nel segno della solidarietà Si chiama 'Coast to Costa' il progetto senese di solidarietà internazionale che vuole portare la pallacanestro nell'area di Grand Bassam, città ivoriana a 50 chilometri circa da Abidjan ...

... comequesto brano?tutto da un rif di chitarra... poi mentre scrivevo questa canzone è ... non potrei mai giocare aperché non sono nato alto, sono uno che scrive canzoni e ogni ...... è un festival chedal coinvolgimento attivo di giovani sotto i 35 anni che immaginano, ... grazie anche all'appoggio del Comune di Arezzo, ci permetterà di rendere ildi strada e la nuova ...Roma, 25 giu. (Adnkronos) – “Dopo una vita trascorsa a saltare, tirare a canestro, e a rincorrere la palla a spicchi, abbiamo pensato fosse giunto il momento di saldare il nostro debito di riconoscenz ...Si chiama 'Coast to Costa' il progetto senese di solidarietà internazionale che vuole portare la pallacanestro nell'area di Grand Bassam, città ivoriana a 50 chilometri circa da Abidjan ...