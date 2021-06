Basket: Dinos Mitoglou approda all’Olimpia Milano, è il terzo acquisto del club per la nuova stagione (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo che ormai era ben noto da giorni il destino finale, Kostantinos Mitoglou, per tutti Dinos, approda all’Olimpia AX Armani Exchange Milano. Si tratta del terzo acquisto per la compagine guidata da Ettore Messina, che dalle ultime novità che emergono è anche in cerca di un nuovo assistente allenatore (si sono fatti i nomi di Pozzecco, Bucchi e Bulleri). Mitoglou, tre stagioni di college a Wake Forest tra il 2014 e il 2017, ha poi vissuto i suoi quattro anni nel vero universo professionistico al Panathinaikos. Ala-centro di 210 cm per 116 kg, con il ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Dopo che ormai era ben noto da giorni il destino finale, Kostantinos, per tuttiAX Armani Exchange. Si tratta delper la compagine guidata da Ettore Messina, che dalle ultime novità che emergono è anche in cerca di un nuovo assistente allenatore (si sono fatti i nomi di Pozzecco, Bucchi e Bulleri)., tre stagioni di college a Wake Forest tra il 2014 e il 2017, ha poi vissuto i suoi quattro anni nel vero universo professionistico al Panathinaikos. Ala-centro di 210 cm per 116 kg, con il ...

