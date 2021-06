Bambini con la Sma, le mamme a Storie Italiane: «La terapia sta migliorando la vita dei nostri figli» (Di venerdì 25 giugno 2021) Nell’ultima puntata della stagione, Storie Italiane torna a parlare dei Bambini con la Sma per dare aggiornamenti sul loro attuale stato di salute. La battaglia che il programma ha portato avanti con Maria Grazia Cucinotta e Leggo ha portato i suoi frutti ampliando i limiti d’età per il supporto finanziario alle cure. In collegamento le mamme condividono la gioia nel constatare che la terapia funziona. Tina, una delle mamme racconta: «È stata una battaglia dura e con l’aiuto anche vostro siamo riusciti nel nostro intento. Rosanna sta bene, sta solo un po’ agitata e nervosa per tutto il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 25 giugno 2021) Nell’ultima puntata della stagione,torna a parlare deicon la Sma per dare aggiornamenti sul loro attuale stato di salute. La battaglia che il programma ha portato avanti con Maria Grazia Cucinotta e Leggo ha portato i suoi frutti ampliando i limiti d’età per il supporto finanziario alle cure. In collegamento lecondividono la gioia nel constatare che lafunziona. Tina, una delleracconta: «È stata una battaglia dura e con l’aiuto anche vostro siamo riusciti nel nostro intento. Rosanna sta bene, sta solo un po’ agitata e nervosa per tutto il ...

