Bakayoko può tornare al Milan. Prenderebbe il posto di Meïté (Di venerdì 25 giugno 2021) Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, si infiamma sempre di più l'asse Milano-Londra. Rimangono, per il momento, in stand-by gli affari Ziyech e Giroud, con quest'ultimo impegnato ad Euro2020 con la Francia. Molto calda, invece, la pista che porterebbe a Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista tornerà al Chelsea dopo il prestito al Napoli, ma è quasi impossibile che possa rimanere a Londra. Il francese di origini ivoriane potrebbe accasarsi nuovamente ai rossoneri, dove andrebbe a coprire il vuoto lasciato da Meïté, il cui prestito non verrà rinnovato.

