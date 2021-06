Azionariato popolare: da Ligabue a Bocelli, da Pezzali a Bonolis, ecco chi ha aderito (Di venerdì 25 giugno 2021) Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera parlando del progetto di Azionariato popolare che riguarda l'Inter: "Vogliamo portare avanti ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 giugno 2021) Carlo Cottarelli, presidente di Interspac, ha rilasciato un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera parlando del progetto diche riguarda l'Inter: "Vogliamo portare avanti ...

CottarelliCPI : Molti mi chiedono dove si trova il questionario sull'azionariato popolare. Lo trovate qui: - CottarelliCPI : Grazie a Enrico Mentana per il sostegno all'idea di azionariato popolare. Il questionario per capire l'interesse de… - Tommasolabate : Sono convinto che l’azionariato popolare possa salvare il calcio e riaccendere la passione di tifosi stufi di contr… - INerazzurro : Siamo LIVE sul canale Twitch di Inter Dipendenza! In studio con me Matteo Gardelli e Candido Baldini, in regia Simo… - NdrCcc : L’azionariato “popolare” dell’Inter quindi son tutti ricchissimi VIP? -