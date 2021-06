Autonomia (poco) strategica. Perché l’Ue ha bisogno dei chip Usa (Di venerdì 25 giugno 2021) Autonomi, mica tanto. L’ “Autonomia strategica” decantata dalla Commissione Ue si infrange contro un iceberg inamovibile: i microchip. Da sola, l’Europa, non ce la fa. Sono due i segnali che, di recente, hanno squarciato il velo di retorica con cui si racconta un’Europa lanciata verso l’indipendenza tech. L’istituzione di un Consiglio Ue-Usa per le tecnologie emergenti, inaugurato in occasione del summit Nato a Bruxelles alla presenza del presidente americano Joe Biden. Il lancio, la scorsa settimana, di una “Task force per il manifatturiero e la supply chain” fra Ue e Usa per far fronte alle scosse della pandemia. Poi ci sono i numeri. A ... Leggi su formiche (Di venerdì 25 giugno 2021) Autonomi, mica tanto. L’ “” decantata dalla Commissione Ue si infrange contro un iceberg inamovibile: i micro. Da sola, l’Europa, non ce la fa. Sono due i segnali che, di recente, hanno squarciato il velo di retorica con cui si racconta un’Europa lanciata verso l’indipendenza tech. L’istituzione di un Consiglio Ue-Usa per le tecnologie emergenti, inaugurato in occasione del summit Nato a Bruxelles alla presenza del presidente americano Joe Biden. Il lancio, la scorsa settimana, di una “Task force per il manifatturiero e la supply chain” fra Ue e Usa per far fronte alle scosse della pandemia. Poi ci sono i numeri. A ...

Advertising

leporello19 : @00ElBarto00 @marioadinolfi Il ddlzan ha le finalità della legge Mancino. Il resto, comprese le iniziative per diff… - LusianiPiero : @marco_giuseppi @IlPirata18 @casto_lorenzo @matteosalvinimi In che senso ha “ha reagito male”? Sicuramente l’Italia… - maumacosi : @alebarbano Laico- aggettivo: contrapposto a confessionale, che nel campo della propria attività rivendica un'assol… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @giuseppetp55: Con i cambi di proprietà,alcuni dei maggiori quotidiani nazionali,hanno perso non dico la faccia,ma poco ci manca,sicuram… - 507172dd3828437 : RT @giuseppetp55: Con i cambi di proprietà,alcuni dei maggiori quotidiani nazionali,hanno perso non dico la faccia,ma poco ci manca,sicuram… -

Ultime Notizie dalla rete : Autonomia poco A Rimini arriva il car sharing elettrico di Corrente Corrente è un car sharing che in poco più di 30 mesi di vita ha già servito oltre 33.000 utenti. ... Le Zoe elettriche hanno un'autonomia di oltre 300 chilometri; è possibile prenotare la corsa ...

Windows 11 rivoluziona il Microsoft Store: funzioneranno anche le app Android! Ecco come - 16% Xiaomi Poco M3 Pro 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Power Black 167.27 ? Compra ora -... Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di autonomia, GPS integrato, 117 ...

Ford Mustang Mach-E, per l'EPA ha più autonomia. l'Automobile - ACI Chiude l'Apple Daily, l'ultimo giornale libero di Hong Kong Pechino non tollera più che certe notizie vadano in stampa. La guerra del Partito comunista all’informazione libera è una lezione per tutti ...

Jaguar E-type, l’icona diventa elettrica L'azienda britannica Electrogenic ha presentato il restomod della grande classica di Jaguar, con tre diverse opzioni di powertrain ...

Corrente è un car sharing che inpiù di 30 mesi di vita ha già servito oltre 33.000 utenti. ... Le Zoe elettriche hanno un'di oltre 300 chilometri; è possibile prenotare la corsa ...- 16% XiaomiM3 Pro 5G - Smartphone 128GB, 6GB RAM, Dual Sim, Power Black 167.27 ? Compra ora -... Orologio Smart, Display AMOLED HD 1.39'', Fino a 16 giorni di, GPS integrato, 117 ...Pechino non tollera più che certe notizie vadano in stampa. La guerra del Partito comunista all’informazione libera è una lezione per tutti ...L'azienda britannica Electrogenic ha presentato il restomod della grande classica di Jaguar, con tre diverse opzioni di powertrain ...