Attacco con coltello in Germania | panico a Wuerzburg – Video

Advertising

Ettore_Rosato : La legge ungherese antiLGBT è un attacco a libertà individuali sancite dai principi fondativi dell’Europa. Il Consi… - ilpost : Un uomo ha accoltellato e ucciso tre passanti a Würzburg, in Germania - RaiNews : Almeno tre le vittime dell'attacco. Ancora da chiarire dinamica e movente #Wurzburg - i_pmt : RT @matteoc1951: Tutto il popolo cinquestelle in queste ore di attacco dei media e della vecchia politica dovrebbe manifestare un pensiero… - TerenceMckenn16 : @bettabasilic Che diceva questo idiota che mi ha bloccato? Più tolleranza... -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco con

La polizia tedesca ha arrestato l'aggressore. I video diffusi sui social network mostrano i passanti che cercano di ...Secondo Bild , l'uomo sarebbe stato colpitoun proiettile alla gamba, e non sarebbe in pericolo ... Non si conoscono le motivazioni dell'. In alcuni video diffusi sui social, si vede un uomo ...L’attaccante argentino è reduce dall’esperienza in prestito al Girona nella seconda divisione spagnola Come riportato da Sky Sport, l’Hellas Verona è interessata all’attaccante Nahuel Bustos del Manch ...Attacco con coltello a Wuerzburg, in Germania. L’aggressore braccato dalla polizia prima della cattura. L’uomo ha accoltellato i passanti nel centro della città. Il bilancio è di almeno 3 morti e 10 f ...