Attacco con coltello a Würzburg in Baviera. Tre morti e undici feriti (Di venerdì 25 giugno 2021) Tre persone sono state uccise e undici ferite da un aggressore con un coltello nella città di Würzburg in Baviera, a circa 120 chilometri a est di Francoforte. Lo conferma la polizia tedesca, che dice di avere arrestato l'aggressore. "Non ci sono indicazioni di un secondo sospetto. Non c'è più pericolo per la popolazione", hanno twittato le forze di sicurezza. Secondo il Süeddeutsche Zeitung l'aggressione è avvenuta intorno alla zona di Barbarossaplatz, nel centro della città. "L'aggressore è stato fermato dopo che la polizia ha usato armi da fuoco", si legge sul profilo Twitter della polizia. Diversi video ...

