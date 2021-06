Atletica, Assoluti Rovereto 2021: Fortunato e Colombi vincono i 10 km di marcia (Di venerdì 25 giugno 2021) Nella prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Atletica di Rovereto 2021 Marta Giaele Giovannini parte da 13.82 nei 100hs dell’eptathlon, dopodiché incappa in tre errori a 1,65 nell’alto (chiude ottava con 1,62) nella gara che premia invece Federica Palumbo con 1,68, stessa misura di Antonella Napoletano. Giovannini rafforza la propria leadership dopo il peso con un lancio di 12,16, che le consente di battare Lucia Quaglieri (11,68). La diciannovenne toscana incrementa il proprio vantaggio anche nei 200 metri corsi in 25.20. Dopo quattro prove la classifica vede in vetta Giovannini con 3304 punti davanti a ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 giugno 2021) Nella prima giornata dei Campionati ItalianididiMarta Giaele Giovannini parte da 13.82 nei 100hs dell’eptathlon, dopodiché incappa in tre errori a 1,65 nell’alto (chiude ottava con 1,62) nella gara che premia invece Federica Palumbo con 1,68, stessa misura di Antonella Napoletano. Giovannini rafforza la propria leadership dopo il peso con un lancio di 12,16, che le consente di battare Lucia Quaglieri (11,68). La diciannovenne toscana incrementa il proprio vantaggio anche nei 200 metri corsi in 25.20. Dopo quattro prove la classifica vede in vetta Giovannini con 3304 punti davanti a ...

