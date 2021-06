Assunzione precari, come si comporteranno le forze politiche? Il sottosegretario Sasso invita ad una soluzione condivisa: “Grave errore voltare le spalle ai lavoratori” (Di venerdì 25 giugno 2021) Dalla prossima settimana si entra nel vivo dell'approvazione del decreto sostegni bis, con i voti in commissione degli emendamenti presentati dai partiti politici, giudicati ammissibili in precedenza dalla commissione bilancio. Allora la domanda è: come voteranno gli esponenti politici? Il Pd voterà emendamento per Assunzione dei precari della Lega o viceversa? come si comporterà il M5S? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 25 giugno 2021) Dalla prossima settimana si entra nel vivo dell'approvazione del decreto sostegni bis, con i voti in commissione degli emendamenti presentati dai partiti politici, giudicati ammissibili in precedenza dalla commissione bilancio. Allora la domanda è:voteranno gli esponenti politici? Il Pd voterà emendamento perdeidella Lega o viceversa?si comporterà il M5S? L'articolo .

