Antonella Clerici, lacrime e soddisfazione mentre chiude E’ sempre mezzogiorno (Di venerdì 25 giugno 2021) chiude solo la prima edizione di E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici ha cercato di evitare le lacrime in quest’ultima puntata ma alla fine non ha retto, troppe le emozioni e le soddisfazioni. Antonella ha iniziato la puntata del 25 giugno parlando di un lungo viaggio durato 10 mesi, un viaggio bellissimo raccontando di un bosco sempre in trasformazione come è il vero ciclo della vita. Antonella Clerici ha percorso in un minuto la paura della pandemia, il ritorno della primavera. Tante preoccupazioni che sa bene di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 25 giugno 2021)solo la prima edizione di E’ha cercato di evitare lein quest’ultima puntata ma alla fine non ha retto, troppe le emozioni e le soddisfazioni.ha iniziato la puntata del 25 giugno parlando di un lungo viaggio durato 10 mesi, un viaggio bellissimo raccontando di un boscoin trasformazione come è il vero ciclo della vita.ha percorso in un minuto la paura della pandemia, il ritorno della primavera. Tante preoccupazioni che sa bene di ...

