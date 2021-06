Ancora una proroga per cartelle esattoriali e blocco licenziamenti? In arrivo un decreto extra (Di venerdì 25 giugno 2021) 73/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato poi inserito un prolungamento del divieto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 solo per le aziende che beneficiano della CIGO e della CIGS scontata senza ... Leggi su informazionefiscale (Di venerdì 25 giugno 2021) 73/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato poi inserito un prolungamento del divieto dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 solo per le aziende che beneficiano della CIGO e della CIGS scontata senza ...

Advertising

evagiovannini : Una persona intellettualmente onesta, visto che dopo 5 anni la situazione è ancora questa, dovrebbe dirsi: c’ho pro… - RobertoBurioni : Ancora non ci sono dati che giustifichino la previsione della necessità di una terza dose di vaccino. Se risultasse… - CarloCalenda : Io non ho ancora sentito fare da Michetti “Caput Mundi” una proposta. Ma una. Se gli elettori di destra voteranno p… - bluevato : RT @bluevato: Questa è una di quelle foto Taejoon che mi fa avere ancora incubi la notte. - osimandia_ : RT @bestemmiedigigi: una precisazione e non dico altro: in un paese ancora profondamente razzista che non fa caso a questi piccoli gesti ch… -