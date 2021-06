Amici: il successo degli ex allievi (Di venerdì 25 giugno 2021) Amici è una scuola “sforna-talenti”? Il programma targato Maria De Filippi si trasforma in un trampolino di lancio per le carriere dei giovanissimi artisti che frequentano il serale? Non c’è alcun dubbio. È così. Amici come il “re Mida” che trasforma in oro tutto quello che tocca. Vediamo i successi di alcuni degli allievi che si sono particolarmente distinti. Amici è un programma condotto da Maria De Filippi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 giugno 2021)è una scuola “sforna-talenti”? Il programma targato Maria De Filippi si trasforma in un trampolino di lancio per le carriere dei giovanissimi artisti che frequentano il serale? Non c’è alcun dubbio. È così.come il “re Mida” che trasforma in oro tutto quello che tocca. Vediamo i successi di alcuniche si sono particolarmente distinti.è un programma condotto da Maria De Filippi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

LucianoSalvaci : Non c'è cosa più onorevole del vedere un milionario passare del tempo con i suoi 'vecchi' amici, il successo non de… - sclerosuilarry : @J3TBL4CKHE4RT mi è successo una cosa simile am ovviamente meno grave della tua :c, ero con un gruppo di amici con… - kusflo : @Bea_Mary84 Lo dico da tempo, fa bene Rabiot a bloccare i commenti. Vede solo quelli di chi segue, cioè amici suoi.… - Sanfello : RT @biancoflautata: @Sanfello Ieri mi è successo di svegliarmi positiva ed è stata una buona giornata. Ci sono stati: voti favorevoli, ripo… - biancoflautata : @Sanfello Ieri mi è successo di svegliarmi positiva ed è stata una buona giornata. Ci sono stati: voti favorevoli,… -