Agricoltura | accordo PAC | positivo il commento di Cia | Confagricoltura non soddisfatta

(Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) – “Dopo tre anni dalla presentazione della proposta legislativa, finalmente l’europea si avvia verso una reale riforma della PAC 2023-2027 più equa, sostenibile e per gli agricoltori. Ora serve subito un lavoro serio con il Piano strategico nazionale per salvaguardare la competitività delle imprese agricole”. Così Cia-Agricoltori Italiani ha commentato l’provvisorio appena raggiunto nel “super trilogo” a Bruxelles, da Parlamento, Consiglio e Commissione Ue. Nel dettaglio, tra il I e II pilastro, almeno il 60% delle risorse saranno dedicate a una nuova architettura verde, con il 25% delle risorse del I pilastro da destinare ...

Advertising

Anabio2015 : RT @Cia_Agricoltura: Positivo per #Cia l'accordo provvisorio, finalmente raggiunto a #Bruxelles, su riforma #Pac 2023-2027 equa, #green e p… - FratellidItalia : RT @fdieuropa: 'L’accordo sulla nuova PAC deve garantire equilibrio tra ambiente, territorio e tutela dei prodotti italiani.' @NProcaccini… - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Agricoltura, (FdI): “Accordo sulla Pac deve garantire equilibrio tra ambiente, territorio e tutela dei prodotti italia… - AGRAPRESS : RIFORMA PAC: CIA, SI GIUNGA FINALMENTE AD ACCORDO POLITICO - fdieuropa : 'L’accordo sulla nuova PAC deve garantire equilibrio tra ambiente, territorio e tutela dei prodotti italiani.'… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura accordo

che dovrà ora passare il vaglio del Consiglio dei ministri dell'che si terrà all'inizio della prossima settimana e, dopo l'estate, essere approvato dalla Commissione...... come richiesto dal progetto Cia 'Il Paese che Vogliamo' e come è necessario a un'... ma non possiamo dirci soddisfatti per l'raggiunto", ha dichiarato il presidente Massimiliano ...(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Il raggiungimento nel trilogo (Parlamento, Consiglio e Commissione) dell'accordo sulla riforma della Politica Agricola Comune, secondo Luigi Scordamaglia consigliere delegato d ...(Teleborsa) – “Dopo tre anni dalla presentazione della proposta legislativa, finalmente l’agricoltura europea si avvia verso una reale riforma della PAC 2023-2027 più equa, sostenibile ...