Agorà | fiori dai colleghi per Luisella Costamagna Lei fuori onda | «Li odio» – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 25 giugno 2021)Grazie dei fior, ma “no, non lo sopporto!“. Gli omaggi florali non piacciono a. Lo si è capito stamane nell’ultima puntata stagionale di, conclusasi con i tradizionali ringraziamenti da fine anno scolastico e con una sorpresa che – tra sorrisi imbarazzati – non ha certo entusiasmato la conduttrice. Sulle battute finali, mentre la padrona di casa si apprestava a salutare il pubblico e a ringraziare il gruppo di lavoro del programma di Rai3, in studio è entrato Roberto Vicaretti con una pianta da regalarle. “E’ passato un anno e ha ...