ACEA ottiene finanziamento da UE per progetto economia circolare

(Di venerdì 25 giugno 2021) (Teleborsa) –, attraverso le proprie societàElabori e Simam, insieme all’Università Politecnica delle Marche e altri partner di nove diverse nazionalità, ha ottenuto un finanziamento di 12 milioni di euro con ilPROMISCES, che è risultato vincitore di una call del programma europeo Horizon 2020 dedicata alla realizzazione degli obiettivi del Green Deal. Con un punteggio tecnico di 15/15, PROMISCES, acronimo di Preventing Recalcitrant Organic Mobile Industrial chemicalS for Circular Economy in the Soil-sediment-water system, è stato uno dei soli due progetti ammessi al finanziamento, su un totale di 90 richiedenti, ...