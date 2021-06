Accordo sulla politica agricola comune: ambientalisti in rivolta (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Accordo sulla politica agricola comune, che vale un terzo dell’intero bilancio Ue, è stato trovato nel rush finale dei negoziati, tra ieri notte e questo pomeriggio. Tre anni di trattativa non sono però bastati a dare un’anima unitaria all’Europa in un settore critico ma spesso trascurato. Per decenni con il diminuire del numero degli agricoltori è diminuita l’attenzione, come se il cibo fosse diventato un accessorio del sistema industriale. Questo trend oggi è stato rovesciato dall’urgenza della cronaca: le relazioni scientifiche si accavallano nel denunciare il costo ambientale ed economico della ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 giugno 2021) L’, che vale un terzo dell’intero bilancio Ue, è stato trovato nel rush finale dei negoziati, tra ieri notte e questo pomeriggio. Tre anni di trattativa non sono però bastati a dare un’anima unitaria all’Europa in un settore critico ma spesso trascurato. Per decenni con il diminuire del numero degli agricoltori è diminuita l’attenzione, come se il cibo fosse diventato un accessorio del sistema industriale. Questo trend oggi è stato rovesciato dall’urgenza della cronaca: le relazioni scientifiche si accavallano nel denunciare il costo ambientale ed economico della ...

Advertising

fattoquotidiano : Il Movimento 5 stelle intende tenere il punto sulla riforma della giustizia penale - andytuit : RT @Greenpeace_ITA: Come previsto, l'accordo sulla nuova politica agricola dell'Ue svende le piccole aziende agricole, la natura e il clima… - FabioRussello : @UMBERTOALF @DiegoFusaro Infatti per il turbo filosofo sulla scienza si deve essere d'accordo. - fabriziosalvio1 : @FrancoErLaziale @GGreco3 @FabioCaravello Sarai d’accordo che la norma sulla multiproprietà non è di oggi, quindi i… - Anubi_Inpw : RT @HuffPostItalia: Accordo sulla politica agricola comune: ambientalisti in rivolta -