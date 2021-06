Accordo su piano infrastrutturale da 1 000 mld Chi festeggia in Borsa

(Di venerdì 25 giugno 2021) Certo, non sono i 2.300 miliardi annunciati all’inizio e neanche i 1.700 di possibile compromesso di maggio. Dopo un lungo negoziato, il presidente Usa, Joe Biden, e un gruppo di 21 senatori centristi hanno raggiunto finalmente unsulin cinque anni di circa 1.000 miliardi di dollari (che diventeranno 1.200 trilioni se ilverrà esteso a otto anni), assicurando un'intesa bipartisan a lungo cercata che i legislatori e la Casa Bianca proveranno ora a far approvare al Congresso insieme a un pacchetto più ampio voluto dai democratici. Pacchetto che prevede nuovi investimenti nella rete ...

Ultime Notizie dalla rete : Accordo piano

Gli indici mondiali sono sostenuti da una parte dalle prospettive di ripresa economica alimentate dall'bipartisan sulinfrastrutturale negli Stati Uniti, ma dall'altra parte sono ...... mentre " sulgeopolitico " le sfide sono sempre più numerose e (soprattutto) pericolose. ...a farsi principale promotore del Comprehensive Agreement on Investment ? Stiamo parlando dell', ...