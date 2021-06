Accordo su piano infrastrutturale da 1 000 mld Chi festeggia in Borsa

(Di venerdì 25 giugno 2021) Certo, non sono i 2.300 miliardi annunciati all’inizio e neanche i 1.700 di possibile compromesso di maggio. Dopo un lungo negoziato, il presidente Usa, Joe Biden, e un gruppo di 21 senatori centristi hanno raggiunto finalmente unsulin cinque anni di circa 1.000 miliardi di dollari (che diventeranno 1.200 trilioni se ilverrà esteso a otto anni), assicurando un'intesa bipartisan a lungo cercata che i legislatori e la Casa Bianca proveranno ora a far approvare al Congresso insieme a un pacchetto più ampio voluto dai democratici. Pacchetto che prevede nuovi investimenti nella rete ...

Advertising

Ad10000follower : 5 Stelle, Conte: “Non faccio il figurante”. Lo strappo finale sugli Esteri, Grillo chiedeva pieni poteri… - evangelista1951 : RT @GianlucaFicco76: Firmato storico accordo a Melfi: dalla fabbrica lucana parte il nuovo piano industriale di Stellantis! @UilmNazionale… - AbbruzziSimone : RT @EleonoraEvi: L’accordo sulla #PAC si rivela l’ennesima operazione di #greenwashing. una riforma che di fatto celebra il funerale del Gr… - kiki_viola8 : RT @EleonoraEvi: L’accordo sulla #PAC si rivela l’ennesima operazione di #greenwashing. una riforma che di fatto celebra il funerale del Gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Accordo piano

... anche l'evoluzione delle stesse previste e confermate nelindustriale 2018/2022". Loading... ... Lo affermano Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcf nella nota in cui annunciano l'raggiunto ...... ma che non è d'su come viene dipinta (soprattutto sui social) la città che amministra. Un ... polizia locale e Comune sull'attivazione di undi sicurezza.che, come viene scritto ...Si è conclusa nel pomeriggio di ieri la trattativa tra Stellantis e le organizzazioni sindacali che ha portato alla firma di un accordo importante per lo stabilimento di Melfi. Lo annunciano i sindaca ...“È fatta: dopo quasi 24 ore ininterrotte di negoziato tra Parlamento europeo, presidenza di turno portoghese del Consiglio e Commissione, siamo riusciti a trovare un accordo politico sulla riforma del ...