Abandoned tra Silent Hill e Kojima | il reveal di oggi è stato rinviatodi nuovo

Advertising

infoitscienza : Abandoned: Hasan Kahraman si rivela, tra conferme e dubbi di Jason Schreier - Stay_Nerd : Abandoned: Hasan Kahraman si rivela, tra conferme e dubbi di Jason Schreier - zazoomblog : Abandoned tra Kojima e Silent Hill: il significato di Blue Box e uno sguardo al PC - #Abandoned #Kojima #Silent… - Eurogamer_it : #Abandoned tra #SilentHill e #HideoKojima: la verità (e un trailer) la settimana prossima. - IGNitalia : L'assurda situazione di Blue Box: lo studio accenna a collegamenti tra #Abandoned e #SilentHill e poi scusa, ma non… -

Ultime Notizie dalla rete : Abandoned tra

Blue Box Game Studios avrebbe dovuto rivelare il primo trailer di gioco perpoche ore, ma un recente videomessaggio del CEO Hasan Kahraman ha posticipato la presentazione ad agosto 2021.Nella giornata odierna si è sentito parlare molto di, la proprietà intellettuale di Blue Fox Game Studios , che sta facendo attualmente discutere moltoi giocatori e forum, i quali non smettono di pensare ad alcune teorie, iniziate ...Abandoned non sarà rivelato oggi o a luglio. Blue Box Game Studio è molto probabilmente lo studio videoludico con più attenzione attorno in queste settimane date tutte le teorie sulla relazione con Hi ...Attraverso un videomessaggio su Tweeter, BLUE BOX Game Studios annuncia il rinvio del lancio dell'app che era previsto per il 25 giugno.