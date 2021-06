Abandoned non è Silent Hill, il trailer rinviato lo dimostra per Jason Schreier – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di venerdì 25 giugno 2021) Pur avendo vacillato sulla questione, il giornalista Jason Schreier è giunto alla conclusione che Abandoned non è Silent Hill, e il rinvio del trailer lo dimostra.. Abandoned non è Silent Hill: secondo il giornalista Jason Schreier il fatto che l’atteso trailer del gioco sia stato rinviato conferma con i fatti che non ci troviamo di fronte a una qualche bizzarra strategia promozionale, bensì a qualcosa di molto più semplice. Schreier si ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 25 giugno 2021) Pur avendo vacillato sulla questione, il giornalistaè giunto alla conclusione chenon è, e il rinvio dello..non è: secondo il giornalistail fatto che l’attesodel gioco sia statoconferma con i fatti che non ci troviamo di fronte a una qualche bizzarra strategia promozionale, bensì a qualcosa di molto più semplice.si ...

Pregianza : Sta roba di Abandoned ha rotto i coglioni a livelli che non ritenevo possibili. - RpgBox77 : Anche questi guarda guarda..... i commenti dei pony 'ci trollano ghgh' - 'Kojima in my ass gh' - il gioco è sul Psn… - infoitscienza : The Haunting: BLUE BOX pubblica un gioco su PS Store, ma non è Abandoned – Notizia – PS5Videogiochi per PC e consol… - Stoupwhiff : Su Youtube è stato postato un video per il reveal del tanto chiacchierato Abandoned. Sul canale di Blue Box Studios… - federiconosekai : RT @Multiplayerit: Abandoned svela la collaborazione con NUARE, team che ha lavorato a Death Stranding e non solo -