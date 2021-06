Abandoned né Silent Hill nè Kojima per Jason Schreier | ' solo un ragazzo che ha fatto il passo più lungo della gamba'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Abandoned Silent

... scatenando un'attesa mediatica non indifferente e una vagonata di rumor che parlano del ritorno diHill con Kojima alla guida, il tutto mascherato da. In realtà non sorprenderebbe ...Il reveal di, che era stato programmato genericamente per la giornata di oggi, è stato nuovamente ... sia in realtà un nuovoHill . E, sempre per i cultori del game director e designer ...La telenovela Abandoned continua. Attraverso i social network ... si scusa per questo rinvio e ringrazia tutti i fan per la pazienza. Sembrerebbe quindi che Silent Hill ed Hideo Kojima non c'entrino ...The dedicated reveal app for PS5 survival horror game Abandoned has been delayed to August. Developer Studios announced the delay today, shortly before the app was originally intended to launch, and ...