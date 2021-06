Abandoned e ora ' The Haunting | Blood Water Curse' | il misterioso titolo di Blue Box pubblicato su PS Store

(Di venerdì 25 giugno 2021) Durante il fine settimana, è apparso uno strano nuovo gioco su PS5 chiamato The. Nulla di particolare direte voi. Peccato che questo gioco è dei creatori del tanto chiacchierato, ildiBox che ha suscitato una serie di teorie complottiste che hanno coinvolto Hideo Kojima e Silent Hill e che dovrebbe essere svelato ufficialmente oggi. Sebbene ci siano molte prove che indicano cheè Silent Hill, questo nuovo The...

Advertising

Eurogamer_it : #TheHaunting è il titolo dei creatori di #Abandoned comparso su PS Store. - infoitscienza : Abandoned: indizi sul gioco misterioso ora arrivano anche da un team esterno - Th3_Ic3m4n : @Tanzen @BBGameStudios Ora si spiega la foto del profilo con Kojima! ?? Il buon Hideo aveva architettato tutto da a… - infoitscienza : Abandoned, il misterioso Hasan Kahraman intervistato da Schreier: 'Ora ho più domande che risposte' - nowthenmartybum : io mi ricordo mesi fa che Akira Yamaoka aveva detto che stava lavorando a qualcosa di grosso che i fan aspettano da… -

Ultime Notizie dalla rete : Abandoned ora

Il secondo, invece, è che il suo nome è stato (pare erroneamente) accostato ad, il nuovo ... il tutto accompagnato dalla frase "le riprese," . Le riprese di cosa? Del nuovo progetto top -...Sfortunatamente la situazionenon è ancora chiara quanto vorremmo. Attorno al titolo aleggia ancora una fitta coltre di mistero e dubbi , con quest'ultimi in particolare che non sono stati ...Sul PlayStation Store è apparso all'improvviso un altro gioco targato Blue Box Studios, team responsabile di Abandoned.BLUE BOX Game Studios ha pubblicato su PS Store The Haunting: Blood Water Curse, un nuovo gioco che però non è Abandoned.. BLUE BOX Game Studios, team di sviluppo al lavoro su Abandoned, ha ...