A Wembley Italia - Austria, gli azzurri non si inginocchieranno per il Blm (Di venerdì 25 giugno 2021) Domani sera la nazionale in campo per gli ottavi di finale degli europei. I giocatori hanno già dichiarato che non si inginocchieranno per la campagna contro il razzismo, pur essendo contrari ad ogni ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 giugno 2021) Domani sera la nazionale in campo per gli ottavi di finale degli europei. I giocatori hanno già dichiarato che non siper la campagna contro il razzismo, pur essendo contrari ad ogni ...

Advertising

Corriere : ?? A Wembley staranno in piedi - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? #Italia ?? #Austria ?? Ottavi di finale ?? Sabato 26, ore 21 ?? Wembley Stadium, #Londra #Azzurri… - RaiPlay : ???? Tre su tre! Italia da record ?? ???? #ItaliaGalles 1-0 ? #Azzurri a punteggio pieno nel gruppo A di #Euro2020. Gl… - GoalItalia : 'Quando giochi a calcio, vuoi farlo in stadi come Wembley: dev'essere un piacere' ?? Le parole di Mancini alla vigi… - infoitsport : Variante Delta, no a Wembley, critiche: Italia opta per la superbolla -