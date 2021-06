A Milano nuovo centro vaccinale del Fatebenefratelli Sacco

(Di venerdì 25 giugno 2021) È stato inaugurato aundell’ASST, nel cuore del Municipio 4, zona storica e multietnica che conta circa 161mila abitanti. È caratterizzato da quattro linee vaccinali per adulti, anziani, donne in gravidanza e bambini fino ai 18 anni. sat/gtr/mrv su Il Corriere della Città.

